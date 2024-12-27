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Ranieri apre alla cessione di Pellegrini: "Valuteremo le possibili offerte. Mi auguro che resti qui"

L’allenatore della Roma, Claudio Ranieri, ha rilasciato dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan, rispondendo alle indiscrezioni sul futuro di Lorenzo Pellegrini, da...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 dicembre 2024 15:26
Ranieri apre alla cessione di Pellegrini: "Valuteremo le possibili offerte. Mi auguro che resti qui" -
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L’allenatore della Roma, Claudio Ranieri, ha rilasciato dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan, rispondendo alle indiscrezioni sul futuro di Lorenzo Pellegrini, dato in partenza già a gennaio e accostato anche alla Fiorentina. Ecco quanto riportato da TMW:

"Il giocatore gode di tutta la mia fiducia, perciò se verranno offerte le valuteremo come tutte le altre, né più né meno. Io mi auguro che lui possa restare qui con noi, ma vorrei che anche lui fosse contento di stare con noi".

Cm.com: “Biraghi offerto al Milan, ma va verso il Napoli. Per Parisi occhio all’inserimento dei rossoneri”

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