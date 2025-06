Il retroscena del Corriere dello Sport: “Parisi-Lazio, a gennaio tenterò lo scambio con Pellegrini”

Pellegrini non sarebbe rimasto con Baroni, l’aveva voluto Sarri pur impiegandolo poco. C’è già un papabile per un posto a sinistra: è Fabiano Parisi della Fiorentina, un nome che ritorna spesso. A gennaio era stato provato lo scambio con Pellegrini, chissà che non si ritenti. È sempre in corsa Junior Firpo, in uscita dal Leeds, a parametro zero. Il Milan non c’è. La mezzala, tema caldo. La società spera nell’esplosione di Dele-Bashiru, altro giocatore all’esame sarrista. Vecino è in bilico, diviso tra la voglia di restare e di partire, deluso dai tempi di discussione del rinnovo. Lo scrive il Corriere dello Sport.