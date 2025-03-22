Pellegrini: "La semifinale Fiorentina-Betis sarebbe difficile per noi, la Fiorentina ha grandi giocatori"

Giuseppe Rossi, meglio noto come Pepito, dà il suo addio al calcio. L'ex attaccante di Fiorentina, Manchester United e Villarreal - tra le altre - ha deciso di trasformare un passo così importante del...

Giuseppe Rossi, meglio noto come Pepito, dà il suo addio al calcio. L'ex attaccante di Fiorentina, Manchester United e Villarreal - tra le altre - ha deciso di trasformare un passo così importante della propria vita in una "festa". Meglio, una partita ad hoc organizzata al Franchi di Firenze: il "Pepito Day". Una sfida tra ex Fiorentina e Pepito Team.

Intervenuto in mixed zone, l'attuale allenatore del Betis Siviglia, Manuel Pellegrini, ha dedicato parole importanti nel ricordare Giuseppe Rossi (che ha allenato lì) ai microfoni di TuttoMercatoWeb: "Una grande emozione oggi. Siamo stati tre anni insieme al Villarreal, lo conosco molto bene e ho un grande ricordo di lui".

E un pensiero sulla Fiorentina?

"La Fiorentina potremmo incontrarla in semifinale (di Conference League, ndr) con il Betis, vedremo come andranno le due partite che mancano e con un passo in più...sarebbe una grande sfida tra le due squadre. Ma sarebbe molto difficile per noi una semifinale con la Fiorentina".

Le piace questa Fiorentina?

"Sì, una grande squadra con grandi giocatori, è molto difficile da affrontare".

Potete vincere la Conference?

"Dobbiamo passare il quarto di finale e la semifinale e poi vediamo".

Però sarebbe bella una semifinale tra Fiorentina e Betis.

"Eh, sarebbe bello tra due grandi squadre con tifosi molto accesi".

Ha un livello alto la Conference quest'anno? Con il Chelsea...

"È un buon livello". Lo riporta Tuttomercatoweb