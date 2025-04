Pellegrini sulla Fiorentina: “Ottima squadra ma noi non abbiamo paura. Preferivo il ritorno in casa”

L’allenatore del Betis, Manuel Pellegrini, dopo il successo ottenuto contro il Valladolid, ha rivolto lo sguardo alla prossima sfida europea contro la Fiorentina.

“Ora dobbiamo concentrarci sulla prima partita contro la Fiorentina in Conference – ha dichiarato l’ex tecnico di Real Madrid e Manchester City – Giocare in Europa giovedì e domenica in campionato non sarà facile. Dobbiamo farlo da qui alla fine della stagione, e speriamo di raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati”.

Il tecnico cileno ha poi approfondito il tema legato alla semifinale:

“Beh, penso che avremo una semifinale contro un’ottima squadra, ma non abbiamo paura di scendere in campo e giocare sia qui che là. Per me, è sempre meglio avere la partita decisiva in casa, ma il sorteggio ha decretato il contrario. Dobbiamo giocare una partita intelligente sapendo che ci sono 180 minuti per qualificarci e cercare fin dal primo minuto di ottenere un risultato positivo in casa, e poi vedremo come finire lì”.