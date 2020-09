Gazzetta, Chiesa, duello Juve-Milan. Pellegrini può sbloccare la trattativa ma l’offerta dei bianconeri…

Una premessa: Rocco e Federico hanno un rapporto splendido. Lo testimonia anche la grande simpatia con la quale si sono salutati ieri al Centro Sportivo Davide Astori. Le due parti (famiglia Chiesa compresa) stanno lavorando in sintonia per trovare la soluzione che faccia tutti i felici. Quale sarebbe? Federico vuole giocare in una squadra da scudetto e la Fiorentina vuole i soldi giusti da poter reinvestire subito sul mercato. Il problema è che per il momento il mosaico è ancora quasi tutto da comporre. L’offerta economica perfetta era arrivata dalla Premier ma Chiesa non vuole lasciare la Serie A nell’anno dell’Europeo e Rocco, da buon padre di famiglia, ha deciso di assecondarlo.

A questo punto restano in piedi solo due opzioni: Juventus e Milan. La società rossonera spera di fare cassa con Paquetà per poter formulare una proposta credibile a Rocco, che seguirà tutti i dossier da Firenze dove resterà per circa un mese. Ma è anche vero che i soldi del brasiliano potrebbero servire per dare l’assalto all’altro viola nel mirino del Milan e cioè Milenkovic.

La Juve, invece, parte da un vantaggio importante: ha la contropartita tecnica gradita alla Fiorentina. La società viola infatti è molto interessata al terzino Pellegrini che Paratici ha parcheggiato a Cagliari. E che il d.s. bianconero potrebbe mettere sul piatto insieme a una decina di milioni per un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Il nodo da sciogliere è l’entità del riscatto. E su questo fronte al distanza è abissale. La Juve offre 20 milioni, la Fiorentina ne vuole il doppio. Anche in questo caso tutto ruota intorno a una cessione. La Juve aspetta di vendere e di vendere bene il brasiliano Douglas Costa. Se ci riuscirà allora la trattativa con la Fiorentina prenderà corpo. In caso contrario Chiesa resterebbe un obiettivo mancato e a quel punto la possibilità che Federico resti ancora un anno in maglia viola diventerebbe l’opzione più probabile. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

