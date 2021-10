Pellegrini riconoscente, ha firmato il rinnovo con la Roma, contratto da 4 milioni all’anno

Un firma d’amore nella tradizione dei capitani giallorossi. Dopo i decisivi passi in avanti nella trattativa portatata avanti dal suo procuratore, Giampiero Pocetta, col direttore generale della Roma, Tiago Pinto, il giorno della firma di Lorenzo Pellegrini è finalmente arrivato. Il centrocampista della Nazionale ha infatti ufficialmente rinnovato il proprio legame con la sua Roma per altre 4 stagioni, con scadenza al 2026. Il tutto alla vigilia della partita contro l’Empoli, che la squadra ha preparato a Trigoria, proprio lì dove l’agente del capitano romanista si è presentato attorno alle 14.30 per mettere la parola fine alla vicenda. Poi anche l’annuncio del club giallorosso sui propri canali social, con tanto di video per celebrare il giocatore e il suo speciale legame coi colori della Roma.

“È impossibile spiegare questa emozione, è quello che ho sempre voluto: era arrivato il momento di legarmi alla squadra della mia città”. Con queste prime parole, riportare dal profilo twitter della Roma, Pellegrini, capitano e prodotto del settore giovanile giallorosso, ha voluto festeggiare quella che è sempre stata una sua priorità, ovvero proseguire il legame con la squadra per la quale fa il tifo sin da piccolo, proseguendo così la straordinaria tradizione dei capitani romani e romanisti del club giallorosso. Lo farà con un sorriso in più, quello legato all’aumento di ingaggio che il nuovo contratto sancisce: dai 2,5 milioni di euro attuali il giocatore passerà a guadganare almeno 4 milioni, oltre a un numero di bonus variabili e, soprattutto, non sarà vincolato a una clausola di rescissione. Un riconoscimento per il centrocampista, pedina inamovibile per Mourinho e già autore di 6 gol in 9 partite nella stagione attualmente in corso. Lo riporta Sky Sport.

