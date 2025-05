Pellegrini: “Domani attaccheremo dal primo minuto, la Fiorentina forte in contropiede”

L’allenatore del Betis Pellegrini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita tra Fiorentina e lo stesso Betis valevole per la semifinale di ritorno di Conference League, queste le sue parole:

“Spero di ripetere il risultato dell’andata per arrivare in finale, sapendo quanto sia importante per tutta la tifoseria, cercheremo di arrivare in finale. Credo che molti pensavano che a noi non interessasse ma tutto lo staff era convinto di arrivare così lontano, grandi meriti alla rosa e a tutto lo staff. Tutto ciò che abbiamo fatto prima servirà per andare in finale. Tutte le partite sono diverse ma giocheremo con la stessa convinzione per poter arrivare alla Fiorentina. Già ho detto che il merito della rosa è fare bene in tutte le competizioni anche con il turnover. La Fiorentina è una squadra molto tecnica che arriva facilmente nell’area di rigore avversaria, serve attenzione perché i giocatori sono molto creativi.”Credo che tutte le squadre del mondo fanno la stessa cosa per raggiungere l’obbiettivo, quando sei in semifinale deve essere molto concentrata e non fare errori.

Lo Celso? “Non ha mai fatto passi indietro, forse ha avuto dei problemi fisici ma è sempre stato a livello eccellente, i buoni giocatori possono giocare sempre insieme, sono contento che sia tornato nel gruppo. Ai giocatori dico che la cosa importante sono i primi 95 minuti, i risultati cambiano con due giocate, la fiducia e la mentalità sono molto importanti.”

I nostri tifosi? “La tifoseria del Betis è straordinaria, quando giochiamo in trasfreta arrivano prestissimo, questa gioia favorisce la squadra perchè da motivazione per andare avanti.”

C’è nervosismo in squadra? “Nello spogliatoio c’è un po’ di nervosismo prima di ogni partita, perché ogni passo ci fa afre un passo in più dicevamìno che non ci interessasse la competizione ma ora siamo qui. Io penso sempre quale sia la cosa migliore per motivare i nostri giocatori, la cosa importante è mantenere il livello sia individuale che collettivo. Se pensiamo che basta quello che abbiamo fatto prima per arrivare in finale sarebbe un grande errore.

Il rendimento in trasferta: “Dal punto di vista personale ho sempre convinto i miei giocatori di giocare nello stesso modo sia in casa che in trasferta, cerchiamo sempre di giocare nella metà campo avversaria e lontano dalla nostra porta. Se abbiamo il pallone un nostro giocatore può fare la differenza.”

Isco ha detto che dovrete giocare come un gorilla, che ne pensi? “Isco ha detto quello che pensa la squadra, la potenza del gorilla è la forza e la vigotia che ha, dobbiamo giocare con il coltello tra i denti, è una frase importante che riflette quello che pensa la squadra.”

Il futuro di Antony? “Non è il momento di pensare al futuro ma di pensare al presente, anche a livello economico stiamo parlando di un giocatore importante”

La tua esperienza aiuterà? “Io credo che con l’esperienza di aver giocato altre gare sia sempre importante da un punto di vista personale, non si vive di ricordi ma si vive del presente. Che sia Conference, Champions o liga sia fondamentale, bisogna vivere di quello che si farà non di quello che abbiamo già fatto

Natan come sta? la preoccupa Dodo? “Natan ha recuperato, per quanto riguarda i giocatori della Fiorentina loro hanno una rosa ed un mister che sa quel’è l’11 migliore per iniziare, non posso pensare ad un nome”

La partita di domani? “Noi scenderemo in campo per segnare dal primo minuto, un goal di differenza ti può portare a difenderti ma la partita di domani non può prescindere dal risultato, cerchiamo i 3 punti”

La gara di domani? “Noi cerchiamo sempre di migliorare quello che facciamo, studiamo l’avversario ma prima pensiamo a quello che dobbiamo fare noi, la Fiorentina è forte in contropiede”

Kean? “Fondamentale per la Fiorentina basta vedere la quantità di goal che ha segnato, appena sapremo se giocherà dal primo minuto cercheremo di fare il nostro gioco