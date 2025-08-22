Gasperini netto su Pellegrini: "La società non vuole rinnovargli il contratto e lui vuole andare a giocare"

Durante la conferenza stampa pre partita contro il Bologna, Giampiero Gasperini ha chiarito la situazione Lorenzo Pellegrini

Alla vigilia della prima giornata di campionato contro il Bologna, Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, ha fatto chiarezza sul futuro di Lorenzo Pellegrini, sempre più al centro delle voci di mercato e accostato anche alla Fiorentina.

“Abbiamo qualche soluzione, tra cui anche questa. Pellegrini sta recuperando, siamo vicini. Non ha mai potuto allenarsi con la squadra. Non capisco perché mi fate questa domanda”, ha esordito Gasperini.

Poi l’affondo: “Evidentemente la società non vuole rinnovare il contratto di Pellegrini e lui vuole giocare per conquistarsi la Nazionale. Io chiarisco la situazione. Se lui trova una soluzione adeguata di andare via, la società sarà contenta. Sarà complicata, ma è tutto chiaro”.