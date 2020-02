L’ex giocatore Luca Pellegrini è intervenuto a Radio Bruno e ha parlato della prossima partita Sampdoria-Fiorentina: “La Sampdoria e la Fiorentina non possono perdere, sarà una partita molto difficile. La gestione di Beppe Iachini ci dice che la Fiorentina gioca meglio in trasferta perchè non deve fare la gara. É vero che la squadra ha paura di sbagliare, ho seguito tante sfide al Franchi e devo dire che il tifo è sempre dalla parte della squadra. Credo che ci sia un problema di personalità dei calciatori”.