Continuano le polemiche post Lazio-Milan, Pellegrini e Immobile furiosi con Di Bello su Instagram

Non si placano le polemiche dopo l’incontro di ieri sera fra Lazio e Milan che ha visto i biancocelesti uscire sconfitti in 8 con tre espulsioni. La rabbia continua sui social dove il capitano Ciro Immobile risponde al post di Instagram di Luca Pellegrini dove chiedeva scusa per l’espulsione: “Chiedo scusa alla squadra e i nostri tifosi – scrive Pellegrini- per il cartellino rosso. La prossima volta calcerò la palla fuori dallo stadio di sicuro, considerando che il sangue in faccia al mio compagno di squadra e il fatto che mi fermi non è stato sufficiente per l’arbitro. Ha vinto l’antisportività. Orgogliosi di questo gruppo, possiamo uscire a testa alta. Forza Lazio”. E Immobile risponde: “Pure scusa chiedi????? Ma qui si può parlare? No perché in campo non si poteva c’era il vigile che te lo impediva”.

Qui il post originale Instagram

DODÒ TORNA TRA I CONVOCATI