Sky Sport rivela: "La Fiorentina sogna di prendere Pellegrini a gennaio. È in rotta con la Roma"

Lorenzo Pellegrini, classe 1997, capitano della Roma, è in rotta con tutto l'ambiente giallorosso e a gennaio potrebbe salutare la capitale

Secondo quanto riportato da Sky Sport, anche la Fiorentina sarebbe interessata a Lorenzo Pellegrini per il mercato di gennaio per rinforzare il reparto offensivo della squadra di Palladino. Negli ultimi giorni, si era parlato di un possibile scambio con il Napoli per Raspadori e si sarebbe quindi aggiunta la squadra viola. Il capitano giallorosso ha giocato fino ad ora 18 partite in stagione tra campionato, Europa League e Coppa Italia, mettendo a segno una rete contro il Braga ma la sua esperienza con la maglia giallorossa è giunta al termine, fischiato e offeso dai tifosi negli ultimi mesi, siamo ormai ad un punto di non ritorno.

LE PAROLE DI GIOVANNI GALLI SULLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/g-galli-la-fiorentina-fa-fatica-da-un-mese-e-normale-aver-dato-una-settimana-di-riposo-in-mezzo-alla-stagione/282078/