Lady radio rivela: "La Fiorentina è fortemente interessata a Pellegrini della Roma"

Ultimi giorni di mercato in casa Fiorentina, con la dirigenza viola che sta lavorando soprattutto per piazzare gli esuberi e completare l'acquisto di un attaccante. A tenere banco è soprattutto la que...

Ultimi giorni di mercato in casa Fiorentina, con la dirigenza viola che sta lavorando soprattutto per piazzare gli esuberi e completare l'acquisto di un attaccante. A tenere banco è soprattutto la questione Beltran che dopo aver rifiutato diverse destinazioni sta tenendo bloccato il mercato della Fiorentina. Per quanto riguarda il mercato in entrata Ladu Radio ha rivelato che Pradè e Goretti sono fortemente interessati a Lorenzo Pellegrini della Roma che potrebbe lasciare la capitale in questo mercato. Il calciatore vorrebbe provare a convincere Gasperini per rimanere a Roma ma non è detto ci riesca