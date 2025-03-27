Manuel Pellegrini: "Voglio portare il Betis in finale di Conference, i tifosi sognano la vittoria del trofeo"

L'allenatore del Betis ha dichiarato a "El Larguero" di avere come obiettivo la finale di Conference League.

Presente lo scorso sabato al Franchi per il "Pepito Day", l'allenatore del Betis, Manuel Pellegrini, sogna di tornarci nuovamente, questa volta per la semifinale di Conference League, a patto che sia il suo club che la Fiorentina riescano a superare i quarti di finale. Come dichiarato dal tecnico cileno a "El Larguero": "Abbiamo l'opportunità di raggiungere la semifinale, ma prima dovremo affrontare due sfide tutt'altro che semplici contro il Jagiellonia. Non possiamo sottovalutarli, anche se il campionato polacco è meno competitivo di quello spagnolo ma stanno lottando per il titolo e sono lì con pieno merito".

Parlando del cammino europeo della sua squadra ha poi proseguito: "Arrivare in finale sarebbe un traguardo significativo, perché i tifosi del Betis desiderano un trofeo internazionale. Nel frattempo, dobbiamo anche concentrarci sul campionato, ma il nostro obiettivo resta quello di raggiungere la finale".