Il Messaggero: “La Fiorentina ha fatto un tentativo per Pellegrini della Roma ma senza affondare”

5 Settembre · 11:51

Aggiornamento: 5 Settembre 2025 · 11:51

FiorentinaLorenzo PellegrinipellegriniRoma

Pellegrini a gennaio potrebbe lasciare i giallorossi

Lorenzo Pellegrini è stato uno dei più chiacchierati n casa Roma, un po’ per l’annuncio della Roma di non voler rinnovare il suo contratto. Il centrocampista è rimasto nella capitale, ma il West Ham, il Milan e la Fiorentina hanno fatto un tentativo ma senza affondare. Pellegrini è tornato a disposizione di Gasperini, che adesso ha l’obiettivo di recuperarlo a livello psicologico. Fino a gennaio resterà nella capitale, poi cercherà di capire cosa il mercato potrà offrire. Lo scrive Il Messaggero.

