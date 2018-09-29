Roma-Lazio: al 45° è 1-0, decide il tacco di Pellegrini nel finale.
Finisce 1-0 il primo tempo del derby della capitale. Dopo una prima parte nella quale è stata la Lazio ad arrivare più volte alla conclusione, col passare dei minuti sale in cattedra la Roma che al 44...
A cura di Redazione Labaroviola
29 settembre 2018 15:37
Finisce 1-0 il primo tempo del derby della capitale. Dopo una prima parte nella quale è stata la Lazio ad arrivare più volte alla conclusione, col passare dei minuti sale in cattedra la Roma che al 44° trova il gol del vantaggio con un bel colpo di tacco del centrocampista Lorenzo Pellegrini.