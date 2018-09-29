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Roma-Lazio: al 45° è 1-0, decide il tacco di Pellegrini nel finale.

Finisce 1-0 il primo tempo del derby della capitale. Dopo una prima parte nella quale è stata la Lazio ad arrivare più volte alla conclusione, col passare dei minuti sale in cattedra la Roma che al 44...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 settembre 2018 15:37
Roma-Lazio: al 45° è 1-0, decide il tacco di Pellegrini nel finale. -
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Finisce 1-0 il primo tempo del derby della capitale. Dopo una prima parte nella quale è stata la Lazio ad arrivare più volte alla conclusione, col passare dei minuti sale in cattedra la Roma che al 44° trova il gol del vantaggio con un bel colpo di tacco del centrocampista Lorenzo Pellegrini.

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