Betis, Pellegrini: “Lottiamo su 2 fronti, tutti devono dimostrare. Rodriguez e Natan stanno bene”

Il Real Betis si appresta ad affrontare una fase cruciale della stagione, impegnato su due fronti tra campionato e coppa. In vista della sfida contro l’Espanyol, in programma questo fine settimana, l’allenatore dei verdiblancos Manuel Pellegrini è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match e fare il punto sulla condizione della squadra dopo la gara di andata giocata contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

“È una partita molto difficile. Andare a giocare in trasferta è sempre più complicato. L’Espanyol sta attraversando un buon momento, hanno recuperato giocatori importanti e bisognerà fare una buona partita per vincere.

Jesus Rodriguez sta bene, senza alcun tipo di problema. Quello dell’altro giorno è stato più per precauzione che altro. Anche Pablo e Mendy, della squadra giovanile, sono convocati. Avila deve ancora sottoporsi a esami medici per vedere come sta. Dobbiamo aspettare la fine di questa settimana o l’inizio della prossima per valutare. Cambio di mentalità? Il merito della squadra è essere in lotta adesso su due fronti. Il gruppo deve dimostrare di essere importante e quando tocca a ciascuno giocare, dimostrare perché è qui. Bartra e Natan non hanno alcun problema. Sono in grado di giocare giovedì e domenica senza problemi”.