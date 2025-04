Pellegrini: “L’ambizione per un posto in Champions è evidente. Difficile giocare su due fronti”

Vittoria importante per il Betis Siviglia nel posticipo della 32esima giornata de LaLiga. L’eurorivale della Fiorentina ha battuto 3-1 il Girona in trasferta e ora è a soli sei punti dal quarto posto e a uno dal quinto. Manuel Pellegrini ha elogiato i suoi giocatori ai microfoni di DAZN per la prestazione a Montilivi:

“È stata una partita completa. Fin dall’inizio siamo scesi in campo per contrastare bene l’avversario, che sta attraversando un brutto momento, e dal primo minuto ci siamo buttati a capofitto. Abbiamo avuto occasioni per segnare altri gol.”

La Champions League?

“La speranza e l’ambizione sono evidenti. In questa stagione stiamo lottando su due fronti e non è facile. È estenuante fisicamente e psicologicamente, ma tutta la squadra sta reagendo alla grande. Abbiamo lasciato punti contro il Villarreal ed era importante recuperarli. Dovremo affrontare la partita contro il Real Valladolid con grande concentrazione”. Lo riporta Tuttomercatoweb