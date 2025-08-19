19 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 08:56

Corriere dello Sport: “Pradè grande estimatore di Pellegrini. L’ingaggio però resta proibitivo”

19 Agosto · 08:12

Timido sondaggio da parte della Fiorentina

Così, se da una parte Pellegrini – insieme a Pisilli l’ultimo romano e romanista della rosa – continua a sperare di poter convincere tutti sul campo, riscoprendosi centrale nel progetto Roma, dall’altra ha cominciato a guardarsi intorno e a non disdegnare i corteggiamenti dalla Premier.

Il West Ham si sta facendo vivo da inizio agosto e intende approfondire i contatti, anche il Tottenham ha chiesto informazioni. Un timido sondaggio ci sarebbe stato anche da Firenze, con il ds viola Pradè grande estimatore di Lorenzo; l’ingaggio del calciatore, però, al momento rende proibitiva qualsiasi trattativa in Italia. Lo scrive il Corriere dello Sport.

