Pruzzo scettico su Pellegrini: “Guadagna troppo, è fermo da tre mesi, ci penserei bene”

L’ex bomber viola mette in dubbio l’operazione, solleva interrogativi su costi e condizioni fisiche del centrocampista giallorosso

A Lady Radio, l’ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo ha espresso le sue perplessità sul possibile arrivo in viola di Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma attualmente in uscita.

“Sento dire da settimane che l’esigenza della società è di abbassare il monte ingaggi e poi andresti a prendere Pellegrini che guadagna così tanto? Non mi quadra”, ha dichiarato Pruzzo.

Il suo ragionamento prosegue sottolineando i dubbi sulle condizioni fisiche del giocatore: “Inoltre, è fermo da tre mesi Pellegrini, ha avuto un grave infortunio, potrebbe ancora fare la differenza? Io direi nì. È in rotta con la Roma, potrebbe essere una possibilità. Ha grandi qualità, ma non le sta esprimendo ormai da tempo. Prima di prenderlo alla Fiorentina ci penserei bene”.

Nonostante le perplessità, l’ex centravanti riconosce le caratteristiche tecniche del giallorosso: “Pellegrini è molto offensivo, forte negli ultimi 30 metri, un ottimo calciatore che si sa inserire bene, ma io credo che Pioli voglia completare la mediana con un calciatore più fisico”.

Infine, un commento su l'arrivo a Firenze di Edin Dzeko: “Per me uno come lui, a 40 anni, sa che se viene a Firenze non sarà per giocare tutte le partite da titolare. È intelligente, sa che il suo ruolo è di alternativa. Ha grande classe, qualità, magari sarà meno veloce o dinamico, ma c’era da aspettarselo”.