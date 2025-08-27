Da Roma: "No della Fiorentina alla Roma per Fortini, nell'affare potrebbe rientrare Pellegrini"

Classe 2006 e un campionato da protagonista con la Juve Stabia in serie B dove il club campano ha giocato gli storici play off a giugno. La Roma ha notato i progressi di Niccolò Fortini, terzino sinis...

Classe 2006 e un campionato da protagonista con la Juve Stabia in serie B dove il club campano ha giocato gli storici play off a giugno. La Roma ha notato i progressi di Niccolò Fortini, terzino sinistro di proprietà della Fiorentina, e in questi giorni ha provato ad affondare il colpo. La Viola, però, chiede almeno 10 milioni. In queste ore anche il Torino ha provato a farsi sotto per Fortini che ha il contratto in scadenza e ha stupito parecchi addetti ai lavori gia quando giocava in Primavera. Nei prossimi giorni potrebbe esserci un nuovo tentativo soprattutto nel caso in cui Lorenzo Pellegrini decida di ridursi l'ingaggio e accettare la corte della Fiorentina. Lo scrive forzaroma.info