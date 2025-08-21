21 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 08:44

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere Fiorentino: “Beltran ha aperto al CSKA Mosca ma non ha ancora detto sì ad un trasferimento”

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 30.03.2025, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Corriere Fiorentino: “Beltran ha aperto al CSKA Mosca ma non ha ancora detto sì ad un trasferimento”

Redazione

21 Agosto · 08:38

Aggiornamento: 21 Agosto 2025 · 08:38

TAG:

BeltranFiorentina

Condividi:

di

L’offerta alla Fiorentina è di 11 milioni

L’accelerazione per Piccoli è arrivata quando si è capito che per Beltran le cose si stavamo muovendo. L’argentino ha, per la prima volta, aperto all’offerta del Cska di 11 milioni di euro. Inoltre, il fatto che non sia con i compagni per la trasferta a Presov, ha fatto pensare che l’affare si stesse risolvendo. In realtà le cose sono ben diverse perché Beltran ha dato disponibilità ai russi, ma senza arrivare ad un “si”. Vuole prendersi ancora qualche ora nella speranza che arrivi l’offerta da parte di un club italiano o del River Plate. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio