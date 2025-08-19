19 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 08:56

Nazione: “Beltran vuole la Fiorentina o il River a titolo definitivo, ma Pradè attende fiducioso”

Beltran si è preso un paio di giorni per riflettere

Daniele Pradè attende fiducioso. Non può fare altro in questo momento. Ha dato un altro paio di giorni a Lucas Beltran per decidere il proprio futuro. Oltre all’ipotesi Flamengo (che comunque rimane disponibile a prenderlo se il Vichingo cambiasse idea) c’è sul tavolo una proposta del CSKA Mosca, un po’ più bassa (10 milioni più bonus) ma comunque accettabile per la Fiorentina.

Beltran – ieri inserito nella lista Uefa per il playoff di Conference al pari di altri giocatori in uscita come Sabiri e Bianco – dovrà dare una risposta nelle prossime ore. Resta la sensazione che preferisca altro (permanenza in viola o un ritorno al River, ma sempre a titolo definitivo) eppure dovrà pensare di venire in qualche modo incontro alla Fiorentina. Che senza la sua cessione non potrebbe dare l’assalto all’attaccante che vuole Pioli. Lo scrive La Nazione.

