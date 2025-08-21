Ferrari: "Il rinnovo di Kean è ai dettagli, abbiamo resistito alle offerte. Prendere Piccoli significa ambizione"

Il direttore della Fiorentina Alessandro Ferrari ha parlato dei temi caldi di casa Fiorentina nel pre partita del preliminare di Conference.

Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha parlato nel pre partita di Polissya-Fiorentina. Ecco le sue parole: "Avevamo già collaborato con Pioli, conoscevamo la persona. Abbiamo subito iniziato a dialogare per un solo obbiettivo: alzare l'asticella"

Sul mercato: "Abbiamo una base importante, siamo riusciti a tenere tutti i giocatori più importanti come De Gea, Moise e Fagioli e, oltre a ciò, sono stati acquistati giocatori importanti."

Il rinnovo di Kean: "Moise sta benissimo con noi, la trattativa per il rinnovo è ormai ai dettagli. Lui è stato il primo a farci sapere quanto stava bene qui a Firenze. Ci sono state le tentazioni, ma siamo stati tutti bravi.

Sull'acquisto di Piccoli: "Abbiamo quasi finito tutto, Piccoli è un altro italiano di prospettiva: uno sforzo societario per alzare l'asticella. La squadra è forte. in questi ultimi giorni può succedere di tutto, nel bene e nel male"

su Beltran: "Il rapporto con lui è bellissimo perchè è un ragazzo serio e un professionista perfetto, però ha maturato la voglia di cimentarsi con altro. Vedremo cosa succederà."