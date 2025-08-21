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Ferrari: "Il rinnovo di Kean è ai dettagli, abbiamo resistito alle offerte. Prendere Piccoli significa ambizione"

Il direttore della Fiorentina Alessandro Ferrari ha parlato dei temi caldi di casa Fiorentina nel pre partita del preliminare di Conference.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 agosto 2025 21:26
Ferrari: "Il rinnovo di Kean è ai dettagli, abbiamo resistito alle offerte. Prendere Piccoli significa ambizione" -
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Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha parlato nel pre partita di Polissya-Fiorentina. Ecco le sue parole: "Avevamo già collaborato con Pioli, conoscevamo la persona. Abbiamo subito iniziato a dialogare per un solo obbiettivo: alzare l'asticella"

Sul mercato: "Abbiamo una base importante, siamo riusciti a tenere tutti i giocatori più importanti come De Gea, Moise e Fagioli e, oltre a ciò, sono stati acquistati giocatori importanti."

Il rinnovo di Kean: "Moise sta benissimo con noi, la trattativa per il rinnovo è ormai ai dettagli. Lui è stato il primo a farci sapere quanto stava bene qui a Firenze. Ci sono state le tentazioni, ma siamo stati tutti bravi.

Sull'acquisto di Piccoli: "Abbiamo quasi finito tutto, Piccoli è un altro italiano di prospettiva: uno sforzo societario per alzare l'asticella. La squadra è forte. in questi ultimi giorni può succedere di tutto, nel bene e nel male"

su Beltran: "Il rapporto con lui è bellissimo perchè è un ragazzo serio e un professionista perfetto, però ha maturato la voglia di cimentarsi con altro. Vedremo cosa succederà."

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