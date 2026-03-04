Beltran ha segnato solo un gol a Valencia, la Fiorentina ha un bonus per ogni rete segnata

La Fiorentina non sta vivendo certo un momento felice dopo la sconfitta di Udine e la squadra ancora impegnata nella lotta salvezza. Chi non se la passa meglio è Lucas Beltran, al momento 14esimo in Liga e anche lui impegnato nella lotta salvezza. Beltran inoltre ha subito di recente un infortunio al ginocchio che lo sta tenendo fermo ai box. Ma la sua stagione fin qui è comunque un flop, anche se si è preso la titolarità a Valencia il vikingo fatica ad incidere e fin qui ha segnato solo una rete in Liga. E pensare che la Fiorentina aveva inserito nel suo prestito un ricco bonus per ogni rete segnata, fin qui dunque il club viola ha riscosso molto poco da questo prestito. Un’altra operazione estiva che non è andata come ci si aspettava