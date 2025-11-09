9 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 15:00

Beltran è un flop anche al Valencia: gioca pochissimo e non ha ancora mai tentato un tiro

Andrea Pagni

9 Novembre · 12:53

9 Novembre 2025

di

Lucas Beltran questa estate ha lasciato la Fiorentina per andare in prestito secco al Valencia con la speranza di rilanciarsi dopo i 2 anni difficili vissuti a Firenze. Le cose però non stanno andando come ci si aspettava ed il Vikingo fin qui è uno dei flop di questa stagione del Valencia. Beltran infatti non sta trovando grande continuità ed è solo un alternativa per mister Corberan. L’argentino infatti ha giocato solo 269 minuti in 8 presenza. Una media di 34 minuti a partita.

E se non è un titolare del Valencia c’è un motivo. Infatti Beltran viene impiegato come attaccante nel 4-4-2 del Valencia ma fin qui i suoi numeri sono impressionanti in senso negativo. 0 goal e 0 assist ma c’è di peggio. Infatti Beltran dopo 3 mesi di campionato ancora non ha mai fatto un tiro. Ne in porta e ne fuori e nemmeno tiri rimpallati dagli avversari. Beltran infatti non ha mai tentato la conclusione. Numeri che non faranno contenta la Fiorentina che dovrebbe riscuotere un ricco bonus per ogni rete segnata da Beltran. Ma senza tirare è difficile segnare

