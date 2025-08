Sky Sport: “Beltran dice no al trasferimento al Flamengo, salta definitivamente il passaggio”

Salta definitivamente il passaggio di Lucas Beltran al Flamengo. L’operazione era stata definita con la Fiorentina sulla base di 15 milioni di euro, mancava solo il sì del giocatore che però non è arrivato. Beltran non apre dunque alla destinazione brasiliana, adesso per lui ci sarà da trovare un’altra soluzione. Non solo Beltran, il Flamengo aveva messo gli occhi anche su Mehdi Taremi. Pure il centravanti dell’Inter però ha rifiutato il possibile trasferimento e la trattativa non è andata avanti. Lo scrive Sky Sport.