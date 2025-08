Beltran fuori per scelta tecnica con il Nottingham. Nel secondo tempo gli viene preferito Braschi

Nella partita appena terminata contro il Nottingham Forest c’è stato un assente eccellente: Lucas Beltran. L’attaccante argentino è sul mercato e sembrava destinato ad andare al Flamengo per una cifra di quindici milioni, ma i tentennamenti del ragazzo hanno portato la squadra brasiliana ad abbandonare la trattativa. Beltran non solo non è partito tra i titolari oggi, ma non è stato inserito in campo nemmeno nel secondo tempo: a lui è stato preferito il giovane Braschi. Il ragazzo non soffre di alcun problema fisico: la sua esclusione è sintomo che non fa parte del progetto di Pioli.