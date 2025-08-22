Beltran non vuole andare in Russia. Ma intanto sceglie di lasciare la maglia numero 9

Beltran è ai margini della Fiorentina. Rimasto a casa nella prima trasferta europea e anche se numero di maglia

Lucas Beltran per ora resta alla Fiorentina. Il centravanti (ma sul suo ruolo dovremmo fare un discorso molto lungo) argentino dice di no anche all'offerte del CSKA e quindi blocca ancora un'altra trattativa per la sua cessione dopo il no anche ai brasiliani del Flamengo. In questo momento Beltran non è centrale nel progetto tecnico di Stefano Pioli ma in casa viola c'è rispetto e stima per il ragazzo e per il calciatore. In questi due anni l'argentino non ha mai sbagliato atteggiamenti e comportamenti, sia in campo che fuori e questo è molto apprezzato dai dirigenti gigliati. Il retroscena di questi giorni è che è stato lo stesso Beltran a decidere di lasciare la maglia numero 9. Un gesto non banale che conferma tutta la maturità di un giocatore che è consapevole di non aver dato quanto ci si aspettava tutti, lui in primis.