TMW: il Valencia non ha intenzione di trattare l’acquisto di Beltrán. A giugno tornerà alla Fiorentina

News

Redazione

4 Dicembre · 10:29

Aggiornamento: 4 Dicembre 2025 · 10:31

TAG:

Beltran

di

Lucas Beltrán era arrivato al Valencia per rilanciarsi dopo mesi difficili alla Fiorentina, ma l’avventura in Liga non ha portato i risultati sperati. L’argentino ha trovato poco spazio e non è riuscito a incidere come previsto, rendendo il prestito un’operazione di rilancio mancata.

A giugno farà quindi ritorno alla Fiorentina, dove il club dovrà decidere se puntare ancora su di lui o cercare una nuova destinazione. Il suo futuro resta aperto, ma l’esperienza spagnola non ha cambiato il suo percorso come ci si attendeva.

Come riporta Tuttomercatoweb

