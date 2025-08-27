Rifinitura Fiorentina: Beltran torna in gruppo, ci sono anche Piccoli e Kean ma non potranno giocare

Si sta svolgendo in questi minuti al Viola Park di Bagno a Ripoli la rifinitura della Fiorentina in vista del preliminare di ritorno di Conference League. La squadra è al completo, presente anche Gose...

Si sta svolgendo in questi minuti al Viola Park di Bagno a Ripoli la rifinitura della Fiorentina in vista del preliminare di ritorno di Conference League. La squadra è al completo, presente anche Gosens che era uscito malconcio nella partita di Cagliari. C'è anche Beltran che era rimasto fuori dai convocati sia per l'andata che per la gara di Cagliari. Si allenano in gruppo anche i due bomber Kean e Piccoli, ma entrambi non prenderanno parte alla sfida. Piccoli infatti non è stato registrato nella lista UEFA per questa gara, Kean invece sconta la prima giornata di squalifica