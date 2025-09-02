4 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 12:26

Corriere dello Sport: “Beltran ha tenuto sotto scacco Pradè e alla fine ha vinto lui”

2 Settembre · 08:46

La situazione di Beltran era la più particolare: dopo aver rifiutato sia Flamengo che Cska Mosca, tenendo quindi in parte sotto scacco il mercato di Pradè e soci (che contavano di monetizzare dalla sua vendita), il Vikingo volerà in Liga. Lo aspetta il Valencia, che girerà un milione alla Fiorentina per il prestito (secco) annuale.

Alla fine ha vinto l’argentino: il suo desiderio era quello di rimanere in uno dei top cinque campionati europei. Detto, fatto. Le numerose cessioni, più che a generare incassi, sono servite ad alleggerire la rosa e ridurre i costi: nel complesso la Fiorentina risparmierà circa 9,3 milioni di ingaggi per la stagione 2025-26. Lo riporta il Corriere dello Sport.

