Corberán elogia Beltrán: “Ha unito i reparti con un’ottima prestazione , peccato doverlo sostituire”

26 Ottobre · 15:23

Aggiornamento: 26 Ottobre 2025 · 15:23

BeltranCorberan

Non è stata una serata da ricordare per Lucas Beltrán: il suo Valencia è uscito sconfitto dal match contro il Villarreal e l’attaccante argentino è stato costretto a lasciare il campo all’intervallo a causa di un colpo al piede. Nel post-partita, però, il tecnico Carlos Corberán ha speso parole di grande elogio per lui: “Il primo cambio è stato quello di Lucas Beltrán, che ha subito un colpo e, a causa della ferita, non ha potuto proseguire nella ripresa. È un vero peccato, perché la sua prestazione nel primo tempo è stata eccezionale. Ci ha permesso di dare continuità al nostro gioco, collegando i reparti e contribuendo a recuperare quelle giocate che ci stavano mancando, mantenendo così l’equilibrio della partita contro il Villarreal.”

