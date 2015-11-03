Notizie Corberan Fiorentina

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Corberan loda Beltran: "Con lui in campo dominiamo il gioco, è perfetto accanto ad un altro attaccante"
22 novembre 2025 15:20
Corberán elogia Beltrán: "Ha unito i reparti con un'ottima prestazione , peccato doverlo sostituire"
26 ottobre 2025 15:23
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