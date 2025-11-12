12 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 19:24

Dal Brasile: “Possibile nuovo tentativo del Flamengo per Beltran a Gennaio, il Valencia non lo vuole più”

Calciomercato

Redazione

12 Novembre · 16:32

Aggiornamento: 12 Novembre 2025 · 16:32

TAG:

BeltranFabricio LopesFiorentina

di

Dal giornalista brasiliano Fabricio Lopes arriva un'indiscrezione: il Flamengo, dopo il no ricevuto in estate, potrebbe tornare sul Beltran.

L’esperienza di Lucas Beltran col Valencia è finora disastrosa: l’attaccante argentino gioca poco e non è per nulla incisivo. Secondo quanto riporta Fabricio Lopes, giornalista brasiliano vicino al Flamengo, gli spagnoli starebbero addirittura pensando di rescindere nella finestra di mercato invernale il prestito ottenuto dalla Fiorentina.

Ancora secondo Lopes, ci potrebbe essere un ritorno di fiamma del Flamengo per l’attaccante del 2001: Beltran l’estate scorsa aveva infatti rifiutato il trasferimento nel club rossonero per soddisfare il desiderio di rilanciarsi nel calcio europeo, facendo perdere alla Fiorentina una cessione da 15 milioni di euro.

