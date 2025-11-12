Dal Brasile: “Possibile nuovo tentativo del Flamengo per Beltran a Gennaio, il Valencia non lo vuole più”

L’esperienza di Lucas Beltran col Valencia è finora disastrosa: l’attaccante argentino gioca poco e non è per nulla incisivo. Secondo quanto riporta Fabricio Lopes, giornalista brasiliano vicino al Flamengo, gli spagnoli starebbero addirittura pensando di rescindere nella finestra di mercato invernale il prestito ottenuto dalla Fiorentina.

Ancora secondo Lopes, ci potrebbe essere un ritorno di fiamma del Flamengo per l’attaccante del 2001: Beltran l’estate scorsa aveva infatti rifiutato il trasferimento nel club rossonero per soddisfare il desiderio di rilanciarsi nel calcio europeo, facendo perdere alla Fiorentina una cessione da 15 milioni di euro.