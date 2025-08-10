Corriere dello Sport svela: “Beltran è in vendita, la valutazione c’è. Ikoné ha mercato”

Una cessione come quella di Comuzzo potrebbe sbloccare il mercato. Anche perché l’altra uscita che avrebbe dovuto garantire un gruzzoletto da reinvestire in affari in entrata si è bloccata: Lucas Beltran continua a essere in vendita, non ha partecipato alle ultime due amichevoli e, su di lui, l’impressione è che una valutazione – prima della società e poi di Pioli – sia stata fatta, con Pradè e Goretti che si augurano di ricevere un’offerta definitiva su un calciatore che per adesso non ha molti ammiratori se escludiamo il solito River Plate.

Dopo le tre settimane di lavoro intensivo tra Viola Park e Inghilterra, anche Alessandro Bianco sembra destinato alla cessione. Tra i giocatori invece considerati sin da subito esuberi e che quindi si stanno allenando a parte da metà luglio, si muove qualcosa attorno a Jonathan Ikoné: il francese ha mercato in Brasile, dove Botafogo e Vasco da Gama hanno chiesto informazioni. Lo scrive il Corriere dello Sport.