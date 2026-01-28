28 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 12:04

Da Bologna: "Beltran può tornare in Italia e lasciare Valencia, lo prende il Bologna se parte Dallinga"

Da Bologna: “Beltran può tornare in Italia e lasciare Valencia, lo prende il Bologna se parte Dallinga”

28 Gennaio

Secondo l’edizione odierna del Resto del Carlino l’asse di mercato tra Bologna e Firenze è più caldo che mai. Dopo lo scambio infatti tra Sohm e Fabbian e l’interesse dei rossoblu per Fazzini c’è un altro intreccio di mercato. La società di Sartori è infatti interessata anche a Lucas Beltran. L’attaccante Argentino è infatti di proprietà della Fiorentina e in prestito secco al Valencia, il Bologna sarebbe pronto a riportare il Vikingo in Italia qualora dovesse cedere Dallinga. Lo stesso Dallinga potrebbe fare il percorso inverso di Beltran andando a Valencia, un intreccio che potrebbe accontentare tutti

