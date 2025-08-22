22 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 13:42

Corriere dello Sport: “Beltran ad ore deciderà il suo futuro. Il Cska gli offre ingaggio da 3 milioni netti”

Corriere dello Sport: "Beltran ad ore deciderà il suo futuro. Il Cska gli offre ingaggio da 3 milioni netti"

22 Agosto · 13:42

BeltranFiorentina

Pioli l’ha estromesso dal gruppo parlando chiaramente di scelta tecnica legata al mercato

Adesso è il momento di conoscere il futuro di Lucas Beltran. L’attaccante argentino scioglierà le riserve ad ore: il Cska Mosca gli ha offerto un contratto quinquennale da 3 milioni netti a stagione. E ha promesso alla Fiorentina 11 milioni per il suo cartellino, ottenendo il sì del club viola.

La sensazione è che il ventiquattrenne stia aspettando di capire se esistano i margini per tornare in patria: è tentato dal “suo” River Plate. Ma occhio sempre anche al Parma. Nel frattempo, Pioli l’ha estromesso dal gruppo parlando chiaramente di scelta tecnica legata al mercato. Non c’è più spazio per il Vikingo a Firenze. Lo riporta il Corriere dello Sport.

