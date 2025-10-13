La Fiorentina ha un bonus per ogni goal di Beltran a Valencia, ma in 5 partite non ha mai tirato

Lucas Beltran dopo 2 anni a Firenze in questo momento è in prestito secco al Valencia per trovare continuità e tornare ad esprimersi ai suoi livelli visti in Argentina. Fin qui però non è riuscito a t...

Lucas Beltran dopo 2 anni a Firenze in questo momento è in prestito secco al Valencia per trovare continuità e tornare ad esprimersi ai suoi livelli visti in Argentina. Fin qui però non è riuscito a trovare molta continuità, Beltran infatti parte quasi sempre dalla panchina. Il Vichingo infatti ha una media di 33 minuti giocati a partita, ancora meno spazio di quello trovato a Firenze.

Tra l'altro nella conferenza stampa di fine mercato il direttore sportivo Daniele Pradè ha svelato che la Fiorentina riceverà un bonus per ogni rete segnata da Beltran con la maglia del Valencia. C'è un problema però, fin qui Beltran non solo non ha mai segnato ma non ha nemmeno mai tirato verso la porta avversaria. L'attaccante Argentino infatti ha 0 conclusioni tentate. Certo il minutaggio non aiuta, me se gioca poco e quando gioca non tira mai è difficile che la Fiorentina possa ricevere qualche bonus