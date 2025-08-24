Ceccarini: "Beltran ha deciso di non prendere in considerazione le offerte del Cska Mosca arrivate per lui"

Il noto giornalista ed esperto di mercato ha comunicato che l'attaccante viola non accetterà le offerte russe

Secondo quanto riportato sul proprio profilo X dal giornalista ed esperto di mercato Niccolò Ceccarini, l'attaccante argentino della Fiorentina Lucas Beltran avrebbe deciso di non prendere in considerazione le offerte provenienti dalla Russia, in particolare quelle che ha formulato per lui il Cska Mosca che aveva cominciato qualche sorta di trattativa con la Fiorentina e l'entourage del giocatore, il quale è fuori dal progetto viola e dai convocati per la sfida di oggi contro il Cagliari.