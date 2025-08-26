Corriere dello Sport: “Parma interessato a Beltran, la Fiorentina non vuole cederlo per meno di 12 milioni”

La Fiorentina, dopo aver rinforzato l’attacco, sta lavorando agli ultimi dettagli per completare la squadra. La priorità della dirigenza, guidata dal d.s. Daniele Pradè, è sistemare alcune uscite prima di affondare il colpo sugli acquisti mancanti. Una delle questioni principali riguarda Beltran, che ha già rifiutato Flamengo e Cska e continua a sperare in una chance in Europa, con il Parma interessato. Il club viola non intende però cederlo per meno di 10-12 milioni. Lo riporta il Corriere dello Sport.