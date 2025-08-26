26 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 08:36

Corriere dello Sport: “Parma interessato a Beltran, la Fiorentina non vuole cederlo per meno di 12 milioni”

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.05.2025, Fiorentina-Betis, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Redazione

26 Agosto · 07:58

Aggiornamento: 26 Agosto 2025 · 07:58

TAG:

BeltranFiorentina

di

La priorità della Fiorentina sono le cessioni

La Fiorentina, dopo aver rinforzato l’attacco, sta lavorando agli ultimi dettagli per completare la squadra. La priorità della dirigenza, guidata dal d.s. Daniele Pradè, è sistemare alcune uscite prima di affondare il colpo sugli acquisti mancanti. Una delle questioni principali riguarda Beltran, che ha già rifiutato Flamengo e Cska e continua a sperare in una chance in Europa, con il Parma interessato. Il club viola non intende però cederlo per meno di 10-12 milioni. Lo riporta il Corriere dello Sport.

