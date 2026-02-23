Dalla Spagna: "Infortunio al ginocchio per Beltran, oggi ulteriori esami. Valencia preoccupato"

Il Valencia è preoccupato per le condizioni di Lucas Beltran, che a causa di un fastidio al ginocchio ha saltato l'ultima partita della squadra spagnola. Beltran infatti non si era allenato la scorsa...

Il Valencia è preoccupato per le condizioni di Lucas Beltran, che a causa di un fastidio al ginocchio ha saltato l'ultima partita della squadra spagnola. Beltran infatti non si era allenato la scorsa settimana a causa di un dolore al ginocchio ed era stato tenuto a riposo questo fine settimana. Ma come rivelato oggi da eldesmarque.com le condizioni del Vikingo preoccupano il Valencia che oggi ha scelto di sottoporlo ad ulteriori esami per capire l'entità e l'origine del problema, sperando di scongiurare problemi gravi e di poter aver Beltran a disposizione quanto prima