TMW rivela: “Dopo il rifiuto iniziale Beltran sta iniziando a riflettere sull’offerta del Flamengo”

La Fiorentina è in attesa della decisione di Lucas Beltran sul possibile trasferimento al Flamengo. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il giocatore, dopo i tanti dubbi iniziali, che lo avevano portato a propendere per il no all’offerta del club brasiliano, nelle ultime ore sta iniziando a prendere in considerazione l’idea e si può registrare una prima apertura alla possibilità di lasciare Firenze per iniziare una nuova avventura in Sudamerica.

La Fiorentina ha già accettato l’offerta. Come noto ormai da giorni la società viola ha già detto sì alla proposta del Flamengo, che vuole acquistare Beltran a titolo definitivo. Sul piatto sono stati messi 12 milioni di euro di base fissa più 3 di bonus facilmente raggiungibili e per arrivare alla definitiva fumata bianca manca a questo punto soltanto il sì del calciatore, che potrebbe quindi arrivare nel corso dei prossimi giorni.

Parallelamente la società di Rocco Commisso, dopo una prima parte dedicata agli acquisti, continua a lavorare alle tante uscite da definire: oltre a Beltran, potrebbero lasciare la maglia viola nelle prossime settimane anche i vari Riccardo Sottil, Jonathan Ikone, Mbala Nzola, Christian Kouame, Antonin Barak, Josip Brekalo, Gino Infantino e Abdelhamid Sabiri, cessioni che darebbero il via alla seconda parte della campagna acquisti. Lo scrive TMW