Dopo il no al Flamengo 0 minuti in campo per Beltran, l’Argentino è in uscita dalla Fiorentina

Lucas Beltran è ormai ai margini della Fiorentina, a testimoniarlo gli 0 minuti in campo del numero 9 viola contro il Leicester e il Manchester United. Con il Leicester Pioli gli ha preferito addirittura Braschi, giovane attaccante proveniente dalla primavera viola, una bocciatura forte nei confronti di Beltran. Una situazione spinosa considerando che un eventuale cessione dell’attaccante potrebbe sbloccare il mercato viola. Il problema più grande però è che Beltran ha rifiutato l’offerta del Flamengo perché vuole restare in Europa, ma offerte dall’Europa per Beltran non se ne vedono.

Insomma la Fiorentina spera di liberarsene alla cifra giusta per rafforzare il reparto offensivo di Pioli, ma Beltran non muore dalla voglia di andarsene. Chissà che queste esclusioni non lo forzino a cambiare idea ed accettare anche eventuali offerte al di fuori dall’Europa. Una cosa è certa, l’avventura di Beltran alla Fiorentina è stata un flop fin dal primo giorno e nemmeno ora che la storia è giunta al capolinea si vede un lieto fine all’orizzonte