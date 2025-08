De Santis: “A Pioli Dzeko non basta, la Fiorentina vuole prendere un altro attaccante forte”

Lorenzo De Santis, intermediario di mercato ed esperto di calcio argentino, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per fare il punto sulle trattative della Fiorentina, sia in entrata che in uscita.

In particolare, De Santis ha sottolineato come il club viola stia cercando un altro rinforzo in attacco:

“La Fiorentina farà qualcosa in attacco, oltre a Dzeko. L’impressione è quella che Pioli non giocherà con un solo centravanti e, a prescindere dalla partenza di Beltran, verrà inserito in rosa un altro attaccante in più. L’idea è quella di fare un calcio offensivo che possa prevedere una pluralità di opzioni anche a gara in corso.”

Sul profilo ricercato, De Santis aggiunge:

“Credo che l’idea sia quella di prendere un attaccante forte. La linea guida sia quella di andare ad aggiungersi a Kean e Dzeko, ma meno sperimentale della figura di Beltran.”

Proprio su Beltran ha poi fatto chiarezza:

“A proposito dell’argentino, lui voleva tornare al River Plate a inizio mercato, con il club di Buenos Aires che aveva provato a fare un pressing importante. Oggi, però, il River ha abbassato l’attenzione sul giocatore, nonostante Gallardo lo consideri ancora una prima scelta. La proposta del Flamengo è nettamente superiore a quella degli argentini.”

Infine, un passaggio anche sul centrocampo viola:

“Sohm è un giocatore che fa comodo alla Fiorentina. Ha una fisicità diversa dagli altri centrocampisti viola, che sono invece più propensi al palleggio. Ndour sta facendo bene in questa preparazione, ma se non dovesse uscire nessun esubero diventerebbe una valida alternativa. L’impressione è quella che il club gigliato voglia alzare il livello del centrocampo. Credo che per ora i colpi siano stati validi, ma non dobbiamo dimenticarci che manca ancora un mese alla chiusura delle trattative.”