Ceccarini sulla situazione di Beltran: "Il ragazzo non è convinto del trasferimento in Russia"

L'esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha spiegato sui suoi canali social della situazione che coinvolge Lucas Beltran.

Il giornalista sportivo Niccolò Ceccarini ha parlato sui suoi profili social della Fiorentina, in particolare di Beltran. Ceccarini afferma che l'attaccante argentino non sia ancora convinto dell'ipotesi CSKA. La Fiorentina avrebbe già trovato un accordo di massima con i russi, il nodo resta convincere il giocatore. Intanto Pioli non ha convocato Lucas per la gara di domani in Slovacchia e il suo nome non appare nella lista dei nuovi numeri di maglia assegnati.