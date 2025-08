La Fiorentina spera di chiudere anche l’operazione Beltran. Qui oltre al salario dell’argentino, c’è di mezzo anche una bella proposta economica. 15 milioni che farebbero comodissimo per il mercato in entrata. Come noto, l’ex River Plate deve ancora accettare la proposta del Flamengo. Tra l’altro i rossoneri si era interessato anche allo stesso Nzola, tanto da rallentare la trattativa con il Pisa. Lo scrive il Corriere dello Sport.