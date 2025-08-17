17 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:16

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere dello Sport svela: “Beltran ha ribadito di trovarsi bene alla Fiorentina”

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.02.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Corriere dello Sport svela: “Beltran ha ribadito di trovarsi bene alla Fiorentina”

Redazione

17 Agosto · 09:09

Aggiornamento: 17 Agosto 2025 · 09:09

TAG:

BeltranFiorentina

Condividi:

di

La sua permanenza non cambia i programmi di società e allenatore

Beltrán, ex River Plate considerato un esubero, sarebbe dovuto partire dalla Fiorentina già due settimane fa, con un accordo trovato con il Flamengo che prevedeva circa quindici milioni di euro tra bonus e cartellino, garantendo al club di Commisso di non registrare una minusvalenza sull’acquisto del sudamericano e di avere copertura per un nuovo centravanti.

Tuttavia, la cessione non si è concretizzata perché l’intesa richiede l’accordo tra tre parti e Beltrán ha rifiutato il trasferimento in Brasile. Nonostante il Flamengo, storico club con grandi numeri di tifosi, abbia fatto più tentativi, l’argentino ha detto no, così come ha respinto offerte provenienti dalla Russia, sia da San Pietroburgo (Zenit) sia da Mosca (CSKA e Spartak), che avrebbero comportato stipendi molto più alti.

Il giocatore ha ribadito di trovarsi bene a Firenze, ma la sua permanenza non cambia i programmi di società e allenatore, che restano prioritari. Così, nonostante le opportunità economiche e sportive altrove, Beltrán rimane in città, almeno per il momento, in attesa di eventuali sviluppi futuri. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio