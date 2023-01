Martinez Quarta ha fiducia: “Ho tante aspettative per tutto quello che avverrà nel 2023”

Con un post pubblicato sul suo profilo Instagram il difensore della Fiorentina, Lucas Martinez Quarta, ha parlato così in vista del nuovo anno ed a chiusura del 2022: “Ci lascia un altro anno. Grazie per il costante sostegno e l’affetto. Voglio augurare a tutti un grande 2023 e che possiate raggiungere tutti i vostri obiettivi. Lontano o vicino a compierli, momenti belli o brutti, non abbassare mai le braccia e non smettere mai di sognare. Ho molte aspettative per quello che verrà”.

