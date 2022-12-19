Nico Gonzalez è tornato a Firenze in tempi record dopo i festeggiamenti in Qatar con l'Argentina

Nico Gonzalez ha fatto in tempo a tornare subito a Firenze dopo aver festeggiato con i suoi compagni di squadra la vittoria del mondiale

Ieri era sul campo in Qatar a festeggiare la vittoria della sua Argentina contro la Francia, oggi a Firenze al centro sportivo per proseguire il suo percorso di recupero dopo l'infortunio che gli ha fatto proprio saltare il mondiale. Nico Gonzalez questo pomeriggio si è presentato al centro sportivo con la medaglia e con la trofeo di rappresentanza data ai giocatori. Questa la foto postata dal giocatore argentino