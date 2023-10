La provocazione: “Beltran non ha ancora giocato con l’Argentina, convochiamolo nell’Italia”

Questo quanto scrive TMW riguardo Lucas Beltran, il centravanti classe 2001 della Fiorentina è stato convocato dall’Argentina ma non ha mai messo piede in campo:

Secondo giro di convocazioni con l’Argentina per Lucas Beltran, una notizia che già da sola non metteva di buonissimo umore un Vincenzo Italiano intenzionato invece a lavorarci più a stretto contatto possibile così da permettergli un ingresso più rapido nei meccanismi e nel cuore della sua Fiorentina, e seconda volta in cui El Vikingo (soprannome di Beltran) rimane a guardare i compagni da fuori.

Era successo nella precedente pausa nazionali di settembre, si è ripetuto in questa: l’ex River Plate è partito alla volta di Ezeiza, centro federale dell’Argentina, ma non ha collezionato neanche un minuto con l’Albiceleste di Scaloni. Visto da prospettiva fiorentina, siamo alla stregua della lunga assenza motivata, ma spostandosi di qualche chilometro – direzione Coverciano – i ragionamenti cambiano. Perché è vero che Spalletti ha trovato il gol di un suo centravanti, l’atalantino Scamacca, nell’illustre sfida di qualificazioni a Euro 2024 di Wembley poi persa contro l’Inghilterra, ma il problema centravanti rimane un tema di attualità in casa Italia.

E se il commissario tecnico fosse alla ricerca di soluzioni alternative, volendo, ha ricevuto il secondo assist consecutivo di Scaloni. La connessione tra Italia e Argentina è profonda, basti pensare alla recente naturalizzazione di Retegui e alla caccia già partita (con tanto di ammissione pubblica) allo juventino Soule. Il nome di Beltran come nuovo oriundo circola già da qualche tempo, anche se nessuno si è ancora esposto pubblicamente sul suo nome. E il fatto che abbia voluto mettersi a disposizione dell’Argentina nonostante l’interessamento dell’Italia in contemporanea sembra suggerire qualcosa. Nel caso, però, tentar non nuoce.”

